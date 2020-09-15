"Зеленая зона" Багдада подверглась ракетному удару – СМИ

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"Зеленая зона" Багдада подверглась ракетному удару. Об этом передает иракский телеканал AlsumariaTV.

По данным СМИ, удар пришелся по району столицы, в котором расположены госучреждения и иностранные дипмиссии, в том числе посольство США. По "зеленой зоне" было выпущено не менее двух реактивных снарядов.

Отмечается, что для отражения удара были задействованы системы ПРО, установленные для защиты американской дипмиссии.

Места падения ракет на данный момент неизвестны. Размер причиненного ущерба устанавливается.

Добавляется, что данные о пострадавших не поступали.

Ранее аэропорт в Багдаде обстреляли реактивными снарядами. В результате случившегося повреждения получили 4 автомобиля.

11 августа турецкий беспилотник по ошибке атаковал колонну пограничников на севере Ирака. В результате случившегося погибли 5 человек.