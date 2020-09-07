Аэропорт обстреляли реактивными снарядами в Багдаде

Фото: EPA/TASS/MURTAJA LATEEF

В Багдаде неизвестные атаковали международный аэропорт. Об этом сообщает "Газета.ру".

По данным силовых структур Ирака, аэропорт был обстрелян тремя реактивными снарядами. Один из них взорвался на территории гражданской парковки.

В результате случившегося повреждения получили 4 автомобиля. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Предполагается, что целью атакующих был военный аэродром, находящийся на территории аэропорта. Уточняется, что на нем дислоцируются американские и иракские военные.

Ранее турецкий беспилотник по ошибке атаковал колонну пограничников на севере Ирака. В результате случившегося погибли 5 человек.