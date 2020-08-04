Трамп назвал самую большую ошибку в истории США

10:48
Фото: ТАСС/Patrick Semansky/AP
Президент США Дональд Трамп назвал отправку американских войск на Ближний Восток самой большой ошибкой в истории страны. Об этом он сообщил в интервью порталу Axios.
Он напомнил, что при его правлении было ликвидировано ИГ (организация, запрещенная на территории РФ). Кроме того, американцы уничтожили главу организации Аль-Багдади, а также иранского генерала Касема Сулеймани.
Оценивая работу своих предшественников в регионе, Трамп заявил, что им вообще не стоило приходить на Ближний Восток.
"Решение об отправлении на Ближний Восток и вмешательстве в его дела было единственной самой большой ошибкой в истории нашей страны", – отметил глава государства.
Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага заявил, что не против строительства американских военных баз в стране для сдерживания России.
Также он сообщил о необходимости помешать РФ строить объекты военной дислокации в Сирте и Джуфре. В ответ на это посол России в Египте Георгий Борисенко сообщил, что Россия не имеет намерений строить военные базы в Ливии.
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