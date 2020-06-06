Посольство РФ ответило на призыв Госдепа уйти с Ближнего Востока

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Посольство РФ в Вашингтоне раскритиковало госдепартамент США за предложение уйти с Ближнего Востока, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Диппредставительство, в частности, напомнило, что российские военные находятся в Сирии по приглашению официального правительства страны.

В этой связи посольство адресовало вопрос Вашингтону: на каких основаниях США находятся в САР, тогда как СБ ООН не давал на это санкции.

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер ранее заявил, что Россия должна "убраться" с Ближнего Востока, поскольку играет там "деструктивную роль".

Он также указал, что администрация Барака Обамы "приветствовала" приход российских военных в Сирию, полагая, что это "затянет русских в трясину".