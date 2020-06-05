В Госдепе призвали Россию "убраться с Ближнего Востока"

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Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока", поскольку она играет там "деструктивную роль".

Он отметил, что "на протяжении 45 лет это было краеугольным камнем американской политики – держать русских подальше от Ближнего Востока", передает РИА Новости.

В ходе конференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне Шенкер добавил, что США хотят, чтобы РФ знала о последствиях своей политики в регионе.

Он также указал, что администрация Барака Обамы "приветствовала" приход российских военных в Сирию, полагая, что это "затянет русских в трясину".

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"Русские изменили ход войны, и режим Асада остается до сих пор. Честно говоря, я думаю, что это был провал бывшего президента США", – сказал он.

Помощник госсекретаря заключил, что успех в Сирии сподвигнул Россию к действиям в Ливии, где она сейчас "не играет стабилизирующей роли".

В июле в СМИ появилась информация о задержании двоих россиян в Ливии. Тогда российский МИД обещал проверить эти сведения по своим каналам.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков позже назвал домыслами информацию The New York Times о том, что в Ливию прибыли около 200 российских наемников.