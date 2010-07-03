МИД РФ проверяет информацию о задержании россиян в Ливии

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Российский МИД проверяет появившуюся в СМИ информацию о задержании граждан РФ в Ливии. Официального уведомления об этом не поступало, сообщили ТАСС в ведомстве 5 июля.

Как уточнили в МИД, сотрудники ведомства "обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан". Уже приняты меры для перепроверки этих сведений по соответствующим каналам, рассказали представители министерства.

Сейчас в Ливии царит двоевластие. На востоке страны заседает избранный парламент, а в Триполи и на западе власть принадлежит правительству национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, которое было сформировано при поддержке ООН и ЕС. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что причиной затянувшегося кризиса в Ливии стало вмешательство НАТО.

В начале апреля стороны конфликта начали военные воздушные операции. Правительство национального согласия Ливии нанесло удары по базе Ливийской национальной армии ан-Накиля в районе аэропорта Триполи. Сообщалось, что в результате столкновения между войсками Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара и правительства национального согласия (ПНС) погибли 50 человек. Среди погибших есть и гражданские лица.