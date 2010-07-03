В Ливии стороны конфликта начали воздушные операции

В Ливии стороны конфликта начали военные воздушные операции. Правительство национального согласия Ливии нанесло удары по базе Ливийской национальной армии ан-Накиля в районе аэропорта Триполи, сообщил РИА Новости источник в военных кругах. По его словам, это вызвано продвижением армии маршала Халифы Хафтара к Триполи.
Войска Хафтара также проводят операцию в небе над столицей, уточнил собеседник агентства. Ее целью являются позиции вооруженных группировок и скопления их техники в Триполи, добавил он.
Как сообщил глава МИД в правительстве нацсогласия Мухаммед Сияла ливийскому агентству новостей LANA, чтобы прекратить вооруженный конфликт, ведутся телефонные переговоры с международными и региональными организациями. Миссия ООН в Ливии, со своей стороны, призвала объявить двухчасовое гуманитарное перемирие в южной части Триполи, чтобы эвакуировать из опасного района мирных жителей и раненых.
В Ливии царит двоевластие. На востоке страны заседает избранный парламент, а в Триполи и на западе власть принадлежит правительству национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, которое было сформировано при поддержке ООН и ЕС. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что причиной затянувшегося кризиса в Ливии стало вмешательство НАТО.
4 апреля командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. По информации СМИ, военные заняли несколько районов на юго-западе города, а также международный аэропорт. Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) решило временно передислоцировать свой контингент из-за ухудшения условий безопасности в стране.
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