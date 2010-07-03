СБ ООН призвал избежать военного столкновения в Ливии

Фото: ТАСС/DPA/Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

Совет Безопасности ООН призвал Ливийскую национальную армию, подконтрольную фельдмаршалу Халифу Хафтару, избежать военного столкновения, сообщает ТАСС.

В заявлении по итогам экстренного закрытого заседания по Ливии, текст которого озвучил председатель СБ постпред Германии Кристоф Хойсген, совет выразил обеспокоенность военной активностью в Ливии.

"Военного пути разрешения конфликта не может быть", – подчеркнул Хойсген.

Члены СБ ООН также "выразили глубокую озабоченность военными действиями вблизи Триполи. Данная обстановка угрожает стабильности Ливии и перспективам посредничества ООН.

Политический кризис в Ливии начался после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году. В стране установилось двоевластие.

4 апреля командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар приказал начать наступление на Триполи.

В настоящий момент власть в ливийской столице и на западе страны принадлежит правительству национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Тот, в свою очередь, отдал приказ подконтрольным ему войскам встать на защиту города.