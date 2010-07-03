Ливийское правительство в Триполи объявило о возвращении контроля над аэропортом

Силы ливийского правительства национального согласия заявили, что отбили аэропорт Триполи у армии маршала Халифы Хафтара. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.
Ранее источник, близкий к командованию Ливийской национальной армии, рассказал о взятии под контроль аэропорта Триполи. Затем эту информацию подтвердил официальный представитель ливийской армии Ахмед аль-Мисмари.
Расположенный в 34 километрах от столицы международный аэропорт Триполи не действует с 2014 года. Здание аэровокзала частично сгорело, а взлетно-посадочная полоса повреждена снарядами.
4 апреля командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар приказал начать наступление на Триполи. Сейчас власть в ливийской столице и на западе страны принадлежит правительству национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Тот, в свою очередь, отдал приказ подконтрольным ему войскам встать на защиту города.
Политический кризис в Ливии начался после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году. В стране установилось двоевластие.
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