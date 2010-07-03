Командующий ливийской армией приказал наступать на Триполи

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Командующий ливийской армией Халифа Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия аль-Хадас".

По данным телеканала, маршал призвал жителей Триполи "сложить оружие и поднять белый флаг". Хафтар также поручил военным обеспечить безопасность иностранцев и не стрелять в мирных жителей во время операции.

В ответ глава правительства национального согласия Файез Саррадж приказал подконтрольным ему войскам встать на защиту Триполи, пишет ливийская газета Al-Marsad. По информации издания, Саррандж распорядился мобилизовать армейские подразделения, при необходимости использовать авиацию и "повысить уровень готовности до максимального".

Политический кризис в Ливии начался после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году. С тех пор в стране установилось двоевластие. Если на востоке Ливии заседает избранный парламент, то на западе. включая столицу Триполи, власть принадлежит правительству национального согласия, сформированному при поддержке ООН и ЕС .