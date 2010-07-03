Армия маршала Хафтара захватила аэропорт Триполи

Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара захватила аэропорт Триполи. Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к командованию.

По словам собеседника агентства, в окрестностях воздушной гавани по-прежнему идут бои.

Уточняется, что международный аэропорт Триполи расположен в 34 километрах от столицы и закрыт с 2014 года. Тогда здание частично сгорело, а ВПП повредили снаряды. В настоящее время для авиасообщения используется военный аэродром Митига.

Ранее сообщалось, что войска маршала Хафтара закрепились в районе КПП в 27 километрах от Триполи.

Накануне Хафтар отдал приказ начать наступление на ливийскую столицу, власть в которой принадлежит правительству национального согласия. Его глава Файез Саррадж, в свою очередь, призвал подконтрольные ему войска встать на защиту Триполи.