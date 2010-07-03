Проправительственные силы остановили наступление на Триполи

Фото: ТАСС/AP/Mohamed Ben Khalifa

Поддерживающие правительство национального согласия в Триполи остановили наступление войск под командованием маршала Халифы Хафтара.

Войска Хафтара закрепились в районе КПП в 27 километрах от ливийской столицы.

"Однако минувшей ночью прибывшие из Триполи и Эз-Завии силы объединились и взяли их в окружение", – сообщил РИА Новости источник в окружении премьер-министра Фаеза Сарраджа. Собеседник агентства сообщил, что 150 боевиков попали в плен.

Ранее сообщалось, что командующий ливийской армией Халифа Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи. Он призвал жителей столицы Ливии "сложить оружие и поднять белый флаг".

В ответ глава правительства национального согласия Файез Саррадж приказал подконтрольным ему войскам встать на защиту Триполи.

Кризис в Ливии начался после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году. С тех пор в стране установилось двоевластие. Если на востоке Ливии заседает избранный парламент, то на западе, включая столицу Триполи, власть принадлежит правительству национального согласия.