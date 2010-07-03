Лавров назвал причину ливийского кризиса

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Глава МИД РФ Сергей Лавров считает причиной затянувшегося кризиса в Ливии итогом прямого вмешательства НАТО, передает РИА Новости.

По его мнению, нестабильность и хаос в регионе связаны с нелегитимным военным вмешательством НАТО. Следствием неграмотной политики альянса является и превращение Ливии в "рассадник терроризма".

Министр заявил, что Россия поддерживает усилия спецпредставителя генерального секретаря ООН в Ливии Гасана Саламе по урегулированию ситуации в стране. Москва надеется, что конференция в ливийском Гадамесе поможет урегулированию.

Специальный представитель генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе ранее рассказал, что конференция по национальному примирению в Ливии будет проходить с 14 по 16 апреля. Он уточнил, что приглашения на нее направят всем политическим сторонам в Ливии без исключения.

Политический кризис в Ливии начался после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году. В стране установилось двоевластие.

Командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал своим силам наступать на Триполи для "освобождения от террористов". Его бойцы заняли несколько районов на юго-западе Триполи. Мэр ливийского города Гарьян, расположенного на ведущей к столице Триполи трассе, сказал, что город был занят военными Хафтара.

Совет Безопасности ООН призвал ЛНА избежать военного столкновения. Члены СБ ООН "выразили глубокую озабоченность" военными действиями вблизи Триполи.