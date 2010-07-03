США временно вывели военный контингент из Ливии

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Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) приняло решение о временной передислокации своего контингента в Ливии. Об этом сообщается в официальном Twitter командования.

В сообщении указывается, что решение принято из-за ухудшения условий безопасности в стране. Командующий АФРИКОМ Томас Уалдхаузер отметил, что ситуация в Ливии становится более "сложной и непредсказуемой", передает ТАСС.

В Ливии действуют два правительства – Правительство национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, который поддерживает Ливийская национальная армия (ЛНА).

4 апреля командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи, который "заняли террористы". По данным РИА Новости, военные уже заняли несколько районов на юго-западе города, а также международный аэропорт.

