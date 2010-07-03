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07:19

Каракас ответит на новые санкции Вашингтона "юридическим путем"

политика за рубежом

07:19

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Фото: ТАСС/EFE/MIGUEL GUTIERREZ

США в пятницу внесли в санкционный список две компании, работающие в нефтяном секторе Венесуэлы, один танкер, задействованный в перевозках нефти на Кубу, и 34 судна компании PDVSA, передает ТАСС.

В ответ Каракас пообещал отреагировать на новые ограничения в отношении нефтяного сектора республики юридическим путем.

Как заявил МИД Боливарианской Республики, никакие империалистические действия не помешают сотрудничеству между свободными и независимыми государствами. В ведомстве заявили, что санкции Вашингтона "нарушают международное право" и "основополагающие экономические права".

Ранее сообщалось, что Россия может зеркально ответить на санкции США из-за Венесуэлы. Как заявил посол России в Венесуэле Владимир Заемский, в случае принятия США закона о противодействии влиянию РФ в Венесуэле Москва вынуждена будет ответить симметрично. Без последствий эти односторонние агрессивные шаги не останутся, подчеркнул он.

Документ находится в сенате США. В ближайшее время он может поступить на подпись президенту. Сейчас пока Штаты не афишируют, какие меры планируют принять против Москвы. Известно, что они будут нацелены на ограничения для российско-венесуэльского нефтяного сотрудничества.

политика за рубежом

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