Россия может зеркально ответить на санкции США из-за Венесуэлы

В случае принятия США закона о противодействии влиянию РФ в Венесуэле Москва вынуждена будет ответить симметрично. Так заявил посол России в Венесуэле Владимир Заемский, сообщает газета "Известия".
"Если США намерены в соответствии с упомянутым законодательным актом принять какие-то меры, то мы, действуя на основе взаимности, будем вынуждены отвечать зеркальным образом. Без последствий эти односторонние агрессивные шаги не останутся", – сказал он.
Документ находится в сенате США. В ближайшее время он может поступить на подпись президенту. Сейчас пока Штаты не афишируют, какие меры приланирют принять против Москвы. В основном, они будут нацелены на ограничения для российско-венесуэльского нефтяного сотрудничества.
Дипломат указал, какими соображениями руководствуются Штаты, пытаясь помешать развитию сотрудничества России и Венесуэлы. В последнее время Вашингтон перешел к "откровенному грабежу", подчеркнул Заемский, и Венесуэла уже успела ощутить на себе последствия такого поведения.
В конце марта МИД России поставил Вашингтон в известность о том, что российские военные делают в Венесуэле. Сергей Лавров заявил, что они занимаются ремонтом техники в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Каракасом.
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