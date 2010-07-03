Россия может зеркально ответить на санкции США из-за Венесуэлы

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В случае принятия США закона о противодействии влиянию РФ в Венесуэле Москва вынуждена будет ответить симметрично. Так заявил посол России в Венесуэле Владимир Заемский, сообщает газета "Известия".

"Если США намерены в соответствии с упомянутым законодательным актом принять какие-то меры, то мы, действуя на основе взаимности, будем вынуждены отвечать зеркальным образом. Без последствий эти односторонние агрессивные шаги не останутся", – сказал он.

Документ находится в сенате США. В ближайшее время он может поступить на подпись президенту. Сейчас пока Штаты не афишируют, какие меры приланирют принять против Москвы. В основном, они будут нацелены на ограничения для российско-венесуэльского нефтяного сотрудничества.

Дипломат указал, какими соображениями руководствуются Штаты, пытаясь помешать развитию сотрудничества России и Венесуэлы. В последнее время Вашингтон перешел к "откровенному грабежу", подчеркнул Заемский, и Венесуэла уже успела ощутить на себе последствия такого поведения.

В конце марта МИД России поставил Вашингтон в известность о том, что российские военные делают в Венесуэле. Сергей Лавров заявил, что они занимаются ремонтом техники в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Каракасом.