Жертвами столкновений в Триполи стали более 50 человек

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Более 50 человек погибли в результате столкновения между войсками Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара и правительства национального согласия (ПНС). Среди погибших есть и гражданские лица, сообщает сайт "Комсомольская правда".

В настоящее время ЛНС наступает на столицу Ливии по трем направлениям: в муниципалитете Таджура на востоке, в районе Джанзур на западе и в районе города Бин-Гашир на юге. В частности, был атакован международный аэропорт.

В штабе ПНС заявляют, что действия национальной армии угрожают безопасности полетов гражданской авиации и жизни мирных жителей.

Сейчас в стране установилось двоевластие – правительство национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, который поддерживает ЛНА.

Ранее Вашингтон потребовал прекратить наступление на Триполи. Такое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео.