В США потребовали от Хафтара прекратить атаку на Триполи

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Вашингтон требует немедленно прекратить наступление на Триполи. Такое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео. Документ был опубликован в воскресенье на сайте Госдепартамента, сообщает РИА Новости.

Помпео подчеркнул, что США встревожены начавшимися боевыми действиями в Триполи. Политик отметил, что у ливийского конфликта нет военного решения. Единственный способ объединить страну, по мнению Помпео, это верное политическое решение.

Госсекретарь обратил внимание, что подобная "односторонняя военная кампания против Триполи ставит под угрозу жизнь гражданского населения и подрывает возможность лучшего будущего для всех ливийцев".

В Ливии в последнее время царит двоевластие. На востоке страны заседает избранный парламент, а в Триполи власть принадлежит правительству национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, которое было сформировано при поддержке ООН и ЕС.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Его войска штурмуют столицу главным образом с южного направления. Сейчас они ведут там ожесточенные бои с вооруженными формирования заседающего в Триполи Правительства национального согласия Фаиза Сараджа.