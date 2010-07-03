Появилось видео авиаудара по аэропорту Триполи

Авиаудар Ливийской национальной армии (ЛНС) по международному аэропорту Триполи попало на видео. Ролик опубликован на хостинге YouTube.



Ранее сообщалось, что ЛНС наступает на столицу Ливии по трем направлениям: в муниципалитете Таджура на востоке, в районе Джанзур на западе и в районе города Бин-Гашир на юге. В частности, был атакован международный аэропорт.

В Ливии действуют два правительства – Правительство национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, который поддерживает ЛНА.

4 апреля командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи, который "заняли террористы".

В этой связи Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) объявило о передислокации своего контингента в Ливии. Американские военные указали, что ситуация в стране становится "непредсказуемой".