Армия Хафтара нанесла авиаудар по аэропорту в Триполи

Ливийская национальная армия Халифы Хафтара нанесла воздушный удар по единственному действующему аэропорту Триполи, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.
По предварительным данным, наступление на Триполи идет по трем направлениям: в муниципалитете Таджура на востоке, в районе Джанзур на западе и в районе города Бин-Гашир на юге.
В штабе ПНС отметили, что действия национальной армии угрожают безопасности полетов гражданской авиации и жизни мирных жителей.
Сейчас в Ливии царит двоевластие. На востоке страны заседает избранный парламент, а в Триполи и на западе власть принадлежит правительству национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, которое было сформировано при поддержке ООН и ЕС.
Ранее Вашингтон потребовал прекратить наступление на Триполи. Такое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео. Он подчеркнул, что США встревожены начавшимися боевыми действиями в Триполи.
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