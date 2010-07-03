В столице Ливии прогремело четыре взрыва

Четыре взрыва прогремели в восточной части Триполи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местных жителей.
"Слышали четыре последовательных сильных взрыва сейчас. Взрывы, которые мы слышали, были в районе Айн Зара и Халля аль-Ферджан на востоке Триполи", – передали агентству.
Сейчас в Ливии установилось двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент. На западе страны, в том числе в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия, его возглавляет Файез Саррадж. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи.
Ранее 4 апреля командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар приказа начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения его армии установили контроль над городами Гарьян и Сурман.
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