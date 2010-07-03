Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

09:41

В МИД РФ опровергли переброску российских наемников в Ливию

политика

Фото: ТАСС/Xinhua via ZUMA Wire/Hamza Turkia

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал домыслами информацию The New York Times о том, что в Ливию прибыли около 200 российских наемников, сообщает РИА Новости.

По его словам, Россия действует в интересах ливийского урегулирования, в том числе по линии ООН, и находится в диалоге с теми, кто так или иначе влияет на ситуацию.

Дипломат заявил, что для подобного рода утверждений нет никаких оснований, отметив, что это не первый раз, "когда американские СМИ распространяют разного рода небылицы, злонамеренные слухи, измышления в наш адрес".

Рябков добавил, что в российском МИД уже к этому привыкли, однако "подобного рода вбросы оказывают негативное воздействие на настроения внутри США, что сказывается на двусторонних отношениях".

В июле в СМИ появилась информация о задержании двоих россиян в Ливии. Тогда российский МИД обещал проверить эти сведения по своим каналам.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика