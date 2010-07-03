В МИД РФ опровергли переброску российских наемников в Ливию

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал домыслами информацию The New York Times о том, что в Ливию прибыли около 200 российских наемников, сообщает РИА Новости.

По его словам, Россия действует в интересах ливийского урегулирования, в том числе по линии ООН, и находится в диалоге с теми, кто так или иначе влияет на ситуацию.

Дипломат заявил, что для подобного рода утверждений нет никаких оснований, отметив, что это не первый раз, "когда американские СМИ распространяют разного рода небылицы, злонамеренные слухи, измышления в наш адрес".

Рябков добавил, что в российском МИД уже к этому привыкли, однако "подобного рода вбросы оказывают негативное воздействие на настроения внутри США, что сказывается на двусторонних отношениях".

В июле в СМИ появилась информация о задержании двоих россиян в Ливии. Тогда российский МИД обещал проверить эти сведения по своим каналам.