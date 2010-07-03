Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии

Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным портала avia.pro, в результате ракетного удара были подбиты два украинских самолета Ил-76. При этом отмечается, что самолеты являлись собственностью авиакомпании Alfa Air, однако по другой информации они принадлежали киевской авиакомпании Europa Air.
По некоторым данным, именно с этим связано внезапное прекращение со стороны Украины действия сертификата эксплуатанта данного перевозчика. По данным госреестра воздушных судов, в парке Europa Air фиксируются пять грузовых Ил-76ТД.
Сейчас в Ливии царит двоевластие. На востоке страны заседает избранный парламент, а в Триполи и на западе власть принадлежит правительству национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, которое было сформировано при поддержке ООН и ЕС. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что причиной затянувшегося кризиса в Ливии стало вмешательство НАТО.
В начале апреля стороны конфликта начали военные воздушные операции. Правительство национального согласия Ливии нанесло удары по базе Ливийской национальной армии ан-Накиля в районе аэропорта Триполи. Сообщалось, что в результате столкновения между войсками Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара и правительства национального согласия (ПНС) погибли 50 человек. Среди погибших есть и гражданские лица.
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