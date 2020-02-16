Эрдоган обвинил Россию в ведении войны в Ливии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия на высшем уровне руководит войной в Ливии, передает ТАСС.

В частности, он рассказал о фотографии, на которой якобы запечатлены в одном помещении командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Генштаба ВС Валерий Герасимов и некий глава ЧВК "Вагнера".

"Все они являются высшими военными чиновниками России, и они управляют "Вагнером". И они все еще продолжают заявлять, что у них нет никаких связей. В настоящее время Россия руководит войной на самом высоком уровне", – цитирует Эрдогана телеканал NTV.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сказал, что заявления президента Турции не соответствуют реальному положению.

В июле в СМИ появилась информация о задержании двоих россиян в Ливии. Тогда российский МИД обещал проверить эти сведения по своим каналам.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков позже назвал домыслами информацию The New York Times о том, что в Ливию прибыли около 200 российских наемников.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии продолжается гражданская война. В стране действуют два центра власти: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) и временный кабинет, который поддерживает ЛНА.