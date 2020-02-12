Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

03:46

Эрдоган пообещал Сирии расплату за нападение на военных

политика за рубежом

Фото: TASS/AP/Burhan Ozbilici

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Сирия заплатит "очень высокую цену" за действия против турецких солдат.

"Режим президента Сирии Башара Асада заплатит большую цену за нападение на наших военных", – цитирует Anadolu выступление политика в Анкаре.

Он добавил, что в среду, 12 февраля объявит о новых шагах по Сирии, передает RT.

10 февраля стало известно, что правительственные войска Дамаска провели артобстрел турецкого наблюдательного объекта в Идлибе. В результате атаки погибли пять человек.

Минобороны Турции заявило, что в ответ нанесло удар по 115 сирийским целям. При этом утверждается, что 101 бойца "нейтрализовали", уничтожили три танка и сбили вертолет.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика