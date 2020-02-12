Эрдоган пообещал Сирии расплату за нападение на военных

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Сирия заплатит "очень высокую цену" за действия против турецких солдат.

"Режим президента Сирии Башара Асада заплатит большую цену за нападение на наших военных", – цитирует Anadolu выступление политика в Анкаре.

Он добавил, что в среду, 12 февраля объявит о новых шагах по Сирии, передает RT.

10 февраля стало известно, что правительственные войска Дамаска провели артобстрел турецкого наблюдательного объекта в Идлибе. В результате атаки погибли пять человек.

Минобороны Турции заявило, что в ответ нанесло удар по 115 сирийским целям. При этом утверждается, что 101 бойца "нейтрализовали", уничтожили три танка и сбили вертолет.