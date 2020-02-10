Пять турецких военных погибли при артобстреле в Идлибе

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Пять военнослужащих Турции погибли и пять получили ранения при артобстреле наблюдательного пункта в сирийском Идлибе. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на Минобороны Турции.

"Пять наших солдат погибли и пятеро получили ранения при артиллерийском обстреле со стороны сил сирийского режима в районе Идлиба. Был открыт ответный огонь", – говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин провел телефонную беседу со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Оба лидера заявили об обеспокоенности обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации. При этом Путин обратил внимание турецкого коллеги на резкое возрастание активности террористов. По словам российского лидера, атаки боевиков сопровождались многочисленными жертвами среди мирного населения.

В министерстве иностранных дел России ранее сообщили о гибели российских военных в Сирии. В ведомстве подчеркнули, что в это время военнослужащие пытались ввести в Идлибской зоне деэскалации на севере Сирии "режим тишины", однако террористы лишь нарастили атаки. В итоге за последние две недели они совершили свыше тысячи нападений.