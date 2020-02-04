Турция не намерена обострять отношения с Россией – Эрдоган

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не намерена обострять отношения с Россией, сообщает RT.

"Нам не нужно вступать в конфликт или серьезное противоречие с Россией на данном этапе", – заявил Эрдоган, отметив, что у Анкары "есть очень серьезные стратегические инициативы с Россией".

Турецкий лидер уточнил, что речь идет о ядерной энергетике и проекте "Турецкий поток". Также страна не намерена отказываться от российской системы ПВО С-400.

Ранее Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по Сирии. По его словам, в последнее время в Идлибе участились нападения со стороны режима, поддерживаемого Россией.

Также президент Турции предположил, что Москва, Анкара и Тегеран могут подумать над шагами по возрождению Астанинского процесса.