Эрдоган обвинил Россию в невыполнении соглашений по Сирии

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по Сирии.

Турецкий лидер отметил, что в последнее время в Идлибе участились нападения со стороны режима, поддерживаемого Россией.

"В настоящий момент Россия не выполняет соглашения в Астане и Сочи. Наше терпение подходит к концу. Мы сказали России, что, если вы не прекратите бомбардировки, мы сделаем то, что считаем нужным", – приводит слова Эрдогана телеканал NTV.

Также президент Турции предположил, что Москва, Анкара и Тегеран могут подумать над шагами по возрождению Астанинского процесса.

Ранее глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков опроверг данные об ударах, якобы нанесенных российской авиацией по гражданским объектам в идлибской зоне деэскалации. Он подчеркнул, что с начала действия режима прекращения огня ВКС России боевых вылетов не осуществляют.

Режим прекращения огня вступил в силу в сирийской провинции Идлиб в полночь 12 января. В 13:00 по московскому времени свою работу начали три пропускных пункта для мирных жителей. Гуманитарные коридоры были подготовлены в районе городов Хубейт на юге Идлиба, Абу-Духур на востоке и аль-Хадер на юге провинции Алеппо.

Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с майской договоренностью 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. В 2018 году три территории перешли под контроль Дамаска.

