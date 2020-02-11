Боевики сбили вертолет сирийской армии в Идлибе

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В Идлибе боевики сирийской оппозиции сбили военный вертолет армии страны. В этом регионе повстанцы приближались к сирийскому Найрабу, чтобы якобы оттеснить военнослужащих России, сообщает "Газета.ру".

Как уточняется, на данный момент нет информации о пострадавших и погибших в результате произошедшего.

10 февраля пять военных погибли при артобстреле наблюдательного пункта в сирийском Идлибе. Еще пять военнослужащих получили ранения.

В министерстве иностранных дел России ранее сообщили о гибели российских военных в Сирии. В ведомстве подчеркнули, что в это время военнослужащие пытались ввести в Идлибской зоне деэскалации на севере Сирии "режим тишины", однако террористы лишь нарастили атаки. В итоге за последние две недели они совершили свыше тысячи нападений.