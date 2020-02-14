Послу РФ в Турции поступили угрозы из-за событий в Сирии

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Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе. Дипломат отметил, что события в сирийской провинции вызвали антироссийскую истерию в турецких соцсетях.

"Не хочется, но процитирую некоторые из высказываний. "Прощайтесь с жизнью", "Никто не будет вас оплакивать", "Настало время вам сгореть" и все такое прочее", – сказал Ерхов в интервью Sputnik Турция.

По его словам, подобная ситуация уже была пять лет назад из-за ситуации в Алеппо. "Чем кончилось? "Самолетным кризисом" и злодейским убийством посла Андрея Карлова. Кстати, и мне самому уже напрямую угрожают", – добавил дипломат.

19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника" в Анкаре был застрелен посол РФ в Турции Андрей Карлов. Убийцей оказался сотрудник полиции, его ликвидировали на месте.

12 февраля Минобороны опровергло слова президента Турции Реджепа Эрдогана о нападениях ВС России в Сирии. Турецкий лидер указал, что российские и сирийские военные наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям.

10 февраля стало известно, что правительственные войска Дамаска провели артобстрел турецкого наблюдательного объекта в Идлибе. В результате атаки погибли пять человек.

Минобороны Турции заявило, что в ответ нанесло удар по 115 сирийским целям. При этом утверждается, что 101 бойца "нейтрализовали", уничтожили три танка и сбили вертолет.