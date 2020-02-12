Эрдоган обвинил Россию и Сирию в гибели мирных жителей в Идлибе

Фото: TASS/Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance

Президент Турции Тайип Эрдоган высказал предположение, что военнослужащие России и Сирии наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям. Об этом сообщает ТАСС.

"Я хочу еще раз подчеркнуть, что большинство нападений, осуществляемых режимом (президента Сирии. – Прим. ред.) и Россией в Идлибе, нацелено на мирное население. Их задача заключается в том, чтобы полностью освободить эту территорию", – заявил турецкий лидер.

Эрдоган выразил мнение, что отныне "атакующая населенные пункты в Идлибе авиация уже не сможет свободно действовать, как это было раньше".

Ранее он заявил, что Сирия заплатит "очень высокую цену" за действия против турецких солдат.

10 февраля стало известно, что правительственные войска Дамаска провели артобстрел турецкого наблюдательного объекта в Идлибе. В результате атаки погибли пять человек.

Минобороны Турции заявило, что в ответ нанесло удар по 115 сирийским целям. При этом утверждается, что 101 бойца "нейтрализовали", уничтожили три танка и сбили вертолет.

Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с майской договоренностью 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. В 2018 году три территории перешли под контроль Дамаска.