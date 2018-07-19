В Турции арестовали экс-полицейского по делу об убийстве посла Андрея Карлова

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В Турции арестовали бывшего полицейского по делу об убийстве посла Андрея Карлова. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, бывший сотрудник правоохранительных органов был задержан в Анкаре. На допросе в прокуратуре он отверг все обвинения в свой адрес.

Ранее суд признал его причастным к деятельности террористической организации.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2017 года в Центре современного искусства в Анкаре. Нападение произошло в момент, когда дипломат выступал с речью на открытии выставки "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки".

Убийцей оказался сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, его ликвидировали на месте. В российском МИД произошедшее квалифицировали как теракт.