В Турции арестовали экс-полицейского по делу об убийстве посла Андрея Карлова

19 июля, 18:53
Фото: ТАСС/Depo Photos/Zuma
В Турции арестовали бывшего полицейского по делу об убийстве посла Андрея Карлова. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным СМИ, бывший сотрудник правоохранительных органов был задержан в Анкаре. На допросе в прокуратуре он отверг все обвинения в свой адрес.
Ранее суд признал его причастным к деятельности террористической организации.
Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2017 года в Центре современного искусства в Анкаре. Нападение произошло в момент, когда дипломат выступал с речью на открытии выставки "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки".
Убийцей оказался сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, его ликвидировали на месте. В российском МИД произошедшее квалифицировали как теракт.
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