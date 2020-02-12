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Политика

12 февраля, 23:42

Солдаты США открыли огонь по гражданским в Сирии

политика за рубежом безопасность

Фото: TASS/AP/Baderkhan Ahmad

В результате столкновения военных США с жителями Сирии в провинции Хасеке погиб подросток, еще один человек ранен.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Юрий Боренков заявил, что конфликт произошел после того, как отклонившаяся от маршрута колонна США была остановлена правительственными войсками.

В ходе конфликта американские солдаты "открыли огонь на поражение по гражданским лицам", отметил Боренков. По его словам, на место прибыли военнослужащие РФ, которым "удалось предотвратить эскалацию".

Российские военные также помогли "обеспечить выход колонны ВС США в направлении пункта базирования", передает RT.

Минобороны ранее опровергло слова президента Турции Реджепа Эрдогана о нападениях ВС России в Сирии. Турецкий лидер указал, что российские и сирийские военные наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям.

10 февраля стало известно, что правительственные войска Дамаска провели артобстрел турецкого наблюдательного объекта в Идлибе. В результате атаки погибли пять человек.

Минобороны Турции заявило, что в ответ нанесло удар по 115 сирийским целям. При этом утверждается, что 101 бойца "нейтрализовали", уничтожили три танка и сбили вертолет.

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