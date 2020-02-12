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Политика

14:37

Кремль привержен российско-турецким договоренностям по Сирии – Песков

власть за рубежом политика

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва по-прежнему готова соблюдать договоренности, к которым Россия и Турция пришли в ходе сочинских переговоров, сообщает "Газета.ру".

В то же время он отметил активность террористов, которые продолжают действовать в Идлибе. Песков напомнил, что Турция взяла на себя ответственность по нейтрализации группировок на территории населенного пункта.

Он сообщил, что из Идлиба до сих пор наносятся удары по сирийским войскам. Кроме того, террористы продолжают агрессивные действия в отношении военных объектов России, расположенных на территории Сирии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что турецкие войска будут атаковать сирийские войска вне Идлибской зоны деэскалации, если они будут атаковать. Это связано с тем, что, по мнению Анкары, Россия и Сирия наносят удары по мирным жителям в Идлибе.

Эрдоган заявил, что Сирия заплатит "очень высокую цену" за действия против турецких солдат.

Также в Сирии боевики сбили самолет правительственной армии в Идлибе.

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