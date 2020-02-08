В Анкаре завершились российско-турецкие переговоры по Идлибу

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Россия и Турция провели в Анкаре переговоры о ситуации в сирийском Идлибе. В ходе встречи были обсуждены шаги по продвижению политического процесса в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД Турции.

Переговоры межведомственных делегаций во главе с заместителями главы МИД Турции и России Седатом Оналом и Сергеем Вершининым длились три часа. Также в них принимал участие спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

В рамках встречи делегаты приняли решение о продолжении контактов по ситуации в Идлибе на следующей неделе.

Ранее Путин и Эрдоган договорились улучшить эффективность совместных действий в Сирии. Оба лидера заявили об обеспокоенности обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации. При этом Путин обратил внимание турецкого коллеги на резкое возрастание активности террористов.