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В мире

18:06

В Госдуме прокомментировали гибель российских военных в Идлибе

происшествия за рубежом

Фото: АР/SANA

В Госдуме прокомментировали гибель российских военных в Идлибе. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин рассказал, что за произошедшим должен последовать жесткий ответ, сообщает ИА "НСН".

Шерин назвал случившееся большой трагедией и потерей и заявил, что людские потери ударяют по престижу государства.

"Российской Федерации надо дать четко понять всем странам, что нам они могут только помогать. А уж точно не мешать, способствуя гибели наших военнослужащих", – отметил он.

Также депутат призвал к проведению тщательной проверки, направленной на выяснение того, по чьей вине погибли военнослужащие РФ.

"Необходимо усиливать присутствие в тех точках, в частности в Сирии, где для наших военнослужащих высокие риски гибели. Не должно быть никаких смертей, которые можно было бы объяснить, особенно при наших современных возможностях и технологиях", – добавил парламентарий.

Ранее в МИД РФ сообщили о гибели российских военных в Сирии. В ведомстве подчеркнули, что в это время военнослужащие пытались ввести в Идлибской зоне деэскалации на севере Сирии "режим тишины", однако террористы лишь нарастили атаки. В итоге за последние две недели они совершили свыше тысячи нападений.

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