Минобороны опровергло слова Эрдогана о нападениях в Сирии

Фото: АР/Ugur Can/DHA

Минобороны России опровергло слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о нападениях в Сирии, передает РБК.

В ведомстве заявили, что российские военные действуют исключительно на основе сочинского соглашения. В министерстве добавили, что кризис в зоне деэскалации в Идлибе возник после нарушения Турцией обещаний по нейтрализации террористов.

Ранее Эрдоган высказал предположение, что военнослужащие России и Сирии наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям. Эрдоган предположил, что отныне "атакующая населенные пункты в Идлибе авиация уже не сможет свободно действовать, как это было раньше".

10 февраля стало известно, что правительственные войска Дамаска провели артобстрел турецкого наблюдательного объекта в Идлибе. В результате атаки погибли пять человек.

Минобороны Турции заявило, что в ответ нанесло удар по 115 сирийским целям. При этом утверждается, что 101 бойца нейтрализовали, уничтожили три танка и сбили вертолет.

Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с майской договоренностью 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. В 2018 году три территории перешли под контроль Дамаска.