США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию

15:05
Фото: ТАСС/Zuma
Госдепартамент США обвинил Россию в изготовлении поддельных ливийских купюр на 1,1 миллиарда долларов и в попытке отправить их в Ливию. Об этом говорится на сайте Госдепа США.
По сообщению американского ведомства, фальшивые купюры были изготовлены на российском предприятии "Гознак". Как отмечается, заказчиком выступила "нелегитимная организация", а не Центральный банк Ливии.
"Данный инцидент снова подчеркивает необходимость прекращения Россией своих вредных и дестабилизирующих действий в Ливии", – говорится в сообщении.
С 2016 года Россия на официальном уровне печатает банкноты для правительства Халифа Хафтара, которое не объявляло эти деньги фальшивыми.
В Ливии продолжается гражданская война, которая началась после убийства Муaммара Каддафи.
26 мая сообщалось, что войска международно-признанного правительства национального согласия (ПНС) Ливии на 48 часов приостановили операции против Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Армия ПНС оставит за собой возможность патрулирования в регионе столкновения.
В феврале текущего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия на высшем уровне руководит войной в Ливии.
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