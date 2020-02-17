В Кремле отрицают отправку российских войск в Ливию

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не отправлял войска в Ливию и не давал никаких подобных приказов. Об этом сообщает ТАСС.

"Владимир Путин, главнокомандующий Вооруженными силами РФ, не отправлял войска в Ливию и никаких приказов на этот счет не отдавал", – заявил Песков, отвечая на вопрос, отправлял ли Путин войска в эту страну.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия на высшем уровне руководит войной в Ливии.

В частности, он рассказал о фотографии, на которой якобы запечатлены в одном помещении командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Генштаба ВС Валерий Герасимов и некий глава ЧВК "Вагнера".

В июле в СМИ появилась информация о задержании двоих россиян в Ливии. Тогда российский МИД обещал проверить эти сведения по своим каналам.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков позже назвал домыслами информацию The New York Times о том, что в Ливию прибыло около 200 российских наемников.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии продолжается гражданская война. В стране действуют два центра власти: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) и временный кабинет, который поддерживает ЛНА.