Эксперт прокомментировал перемирие в Ливии

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Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский объяснил перемирие в Ливии тем, что ни одна из сторон не может достичь победы. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Шансов на полную безоговорочную победу там нет ни у кого. Для нее понадобятся даже не годы, а десятки лет. Хафтар – человек пожилой, до полной победы он просто не доживет. И Саррадж не молод, а силенок у него вообще никаких нет", – заявил специалист.

По мнению Сатановского, дальнейшее развитие конфликта возможна в сторону продолжительной позиционной войны. На ситуацию будут влиять запасы вооружения, а также привлечение союзных войск или отсутствие оного.

Ранее сообщалось, что войска международно-признанного правительства национального согласия (ПНС) Ливии на 48 часов приостановили операции против Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Армия ПНС оставит за собой возможность патрулирования в регионе столкновения.

В феврале текущего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия на высшем уровне руководит войной в Ливии.

