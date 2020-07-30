Посол РФ ответил на заявления о планах создания базы в Ливии

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Посол России в Египте Георгий Борисенко заявил египетскому телеканалу TEN, что Москва не планирует создавать военную базу в Ливии. По его словам, таких запросов в адрес ливийских властей также не направлялось.

Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага в интервью Bloomberg заявил о необходимости "помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре".

При этом в феврале Башага указывал, что власти в Триполи "не возражали бы" против строительства базы США в Ливии для сдерживания России. Также сообщилось о намерениях Турции создать в стране две базы.

В июле в СМИ появилась информация о задержании двоих россиян в Ливии. Тогда российский МИД обещал проверить эти сведения по своим каналам.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков позже назвал домыслами информацию The New York Times о том, что в Ливию прибыли около 200 российских наемников.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии продолжается гражданская война. В стране действуют два центра власти: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) и временный кабинет, который поддерживает ЛНА.