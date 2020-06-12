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Москва 24

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Политика

09:57

США обвинили РФ в провокации турецкой интервенции в Ливии

политика за рубежом

Фото: Москва 24

Госдепартамент США выступил с заявлением, что Россия вмешивалась в дела Ливии, перебрасывая военную технику и наемников. В Госдепе утверждают, что это спровоцировало интервенцию со стороны Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

По словам помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвида Шенкера, американская сторона обеспокоена действиями РФ в Ливии.

"Мы рассматриваем продолжающееся вмешательство иностранных действующих лиц как вызов для интересов США и региональной стабильности в Восточном Средиземноморье, а также как трагедию для ливийского народа", – подчеркнул Шенкер.

Также он заявил, что США "продолжают призывать к деэскалации, прекращению огня и возвращению к политическим переговорам".

Ранее сообщалось, что войска международно-признанного правительства национального согласия (ПНС) Ливии приостановили операции против Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Армия ПНС оставит за собой возможность патрулирования в регионе столкновения.

В феврале текущего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия на высшем уровне руководит войной в Ливии.

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