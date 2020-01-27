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В мире

00:17

Три ракеты попали в посольство США в Багдаде

происшествия за рубежом

Фото: AP/TASS/Khalid Mohammed

Три ракеты разорвались на территории посольства США в Багдаде. При том один из снарядов попал в ресторан дипведомства. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал Аль-Арабия.

Ранее стало известно о еще трех ракетах, упавших недалеко от "зеленой зоны" в Багдаде. В результате обстрела о пострадавших не сообщалось.

"Зеленая зона" Багдада часто становится местом ракетных обстрелов. Подобные инциденты почти никогда не приводят к жертвам среди населения, а также не наносят существенного ущерба.

9 января две ракеты ударили на территории "зеленой зоны". Взрывы спровоцировали срабатывание сигнала воздушной тревоги у посольства США.

21 января по посольству США в Багдаде также был нанесен ракетный удар. Сообщалось о падении трех ракет.

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