Три ракеты попали в посольство США в Багдаде

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Три ракеты разорвались на территории посольства США в Багдаде. При том один из снарядов попал в ресторан дипведомства. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал Аль-Арабия.

Ранее стало известно о еще трех ракетах, упавших недалеко от "зеленой зоны" в Багдаде. В результате обстрела о пострадавших не сообщалось.

"Зеленая зона" Багдада часто становится местом ракетных обстрелов. Подобные инциденты почти никогда не приводят к жертвам среди населения, а также не наносят существенного ущерба.

9 января две ракеты ударили на территории "зеленой зоны". Взрывы спровоцировали срабатывание сигнала воздушной тревоги у посольства США.

21 января по посольству США в Багдаде также был нанесен ракетный удар. Сообщалось о падении трех ракет.