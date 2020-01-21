По посольству США в Багдаде нанесен ракетный удар – источник

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Ракеты упали в "зеленой зоне" в районе посольства США в Багдаде. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник в органах безопасности Ирана.

"Три ракеты упали в районе американского посольства в зеленой зоне в Багдаде", – подтвердил источник.

Отмечается, что из посольства доносятся сигналы воздушной тревоги.

"Жертв в результате падения ракет у посольства США нет", – подчеркнул источник.

Ранее, 4 января, несколько ракет взорвались рядом с посольством США в Багдаде. Об этом заявлял телеканал "Скай ньюс – Арабия".

Отношения между США и Ираном резко обострились после убийства генерала Касема Сулеймани 3 января. Позже Дональд Трамп подтвердил, что атака была санкционирована лично им.