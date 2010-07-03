Ракетный удар нанесли по "зеленой зоне" в Багдаде

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Район Багдада под названием "зеленая зона", на которой находятся иностранные посольства и правительственные учреждения, подвергся ракетному обстрелу. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на телеканал Al Arabiya.

По имеющимся данным, прогремело как минимум два взрыва от ракетных снарядов. Один из них случился неподалеку от здания турецкого посольства. Сразу после атаки заработали сирены воздушной тревоги.

Отмечается, что данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

В иракской столице уже второй день бушуют волнения и беспорядки. Сотни протестующих предприняли попытку прорваться к "зеленой зоне". Кроме того, они перекрыли трассу, ведущую в международный аэропорт города. В столице был объявлен комендантский час, который начинает действовать с 05:00.

Ранее Минобороны опровергло испытания С-500 в Сирии. В министерстве заявили, что в использовании зенитной ракетной системы С-500 на территории Сирийской Арабской Республики нет никакой необходимости.