Новая система ПВО С-500 "Прометей" успешно испытана в Сирии

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Новая система противовоздушной обороны С-500 "Прометей" успешно прошла испытания в Сирии. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны РФ и в военно-промышленном комплексе.

"Сирия хорошо подходит для таких испытаний – там всегда жарко, много пыли. Кроме того, РЛС приходится работать в круглосуточном режиме – обстановка в республике неспокойная и зенитчикам надо постоянно поддерживать радиолокационное поле", – рассказал бывший заместитель командующего ВВС РФ по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Эксперт пояснил, что режим работы в подобных условиях позволяет выявить все недостатки, которые фиксируются и позднее устраняются.

Согласно полученным данным, в ходе тестирования нового средства ПВО был выявлен ряд технических неполадок. При этом уточняется, что все проблемы удалось оперативно решить на месте. В министерстве обороны отметили, что испытания полностью завершены и признаны успешными.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что поставки системы С-500 в войска начнутся в 2020 году. Комплекс создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. На испытаниях новая российская система смогла уничтожить цель на дальности 481,2 километра. Это на 80 километров дальше, чем у любой существующей системы ПВО.

Ранее ракета "Тополь-М" успешно стартовала с Плесецка. Целью испытаний было подтверждение летно-технических характеристик МБР.