Политолог оценил необходимость создания прибалтийской системы ПВО

20:14
20:14
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков прокомментировал заявление, которое сделал советник президента Литвы по вопросам обороны Витаутас Жукас о необходимости создания единой региональной системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает ИА "НСН".
Судаков выразил мнение, что это заявление было сделано на фоне событий в Саудовской Аравии, где системы безопасности США оказались неэффективными.
"США сейчас очень нужно провести акцию, которая бы "обелила" американское оружие, а именно средства ПВО. И вот такой "акцией обеления" может стать обращение микроскопической страны, с точки зрения влияния на мировую политику, к "большому соседу" Польше с предложением о том, что нужно создать некую общую систему и, конечно, закупив при этом американские комплексы вооружения", – сказал он.
Политолог пояснил, подобные заявления от прибалтийских стран являются попыткой "выслужиться перед "большим братом" США".
Ранее представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики продемонстрировал в прямом эфире арабских телеканалов обломки четырех крылатых ракет, которые атаковали одно из двух нефтяных месторождений на востоке страны.
В ходе атак пострадал крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. Саудовская Аравия и США считают, что за нападениями стоит Иран, официально ответственность на себя взяли йеменские повстанцы. Иранский МИД назвал заявления американцев "попытками надавить на страну".
После инцидента добыча нефти сократилась вдвое, цены на сырье взлетели. Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить российские ЗРК С-400 или С-300, чтобы "надежно защитить любые объекты инфраструктуры". МИД РФ, в свою очередь, осудил "разрушение социально-экономической инфраструктуры.
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