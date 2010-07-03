Эксперт рассказал, как события в Саудовской Аравии отразятся на стоимости нефти

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Мировые цены на нефть выросли на торгах почти на 10 процентов. Североморская нефть марки Brent сейчас стоит около 66 долларов за баррель. Цены резко выросли после атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

После этого Саудовская Аравия почти вдвое сократила добычу нефти. Производство сократилось на 5,7 миллиона баррелей в сутки. О том, что ждет в будущем цены на нефть, рассказал финансист Даниил Орлов, передает "Мир 24".

"Предсказывать цены на нефть – очень неблагодарное дело. Но предпосылки к росту, безусловно, есть. Потому что потеря в добыче очень серьезная. Если представить, сколько в мире стран добывают нефть, то 5 процентов от всего мирового объема – серьезная цифра, одна двадцатая часть. Потерять легко, а восстановить такой объем довольно непросто", – сказал он.

Он подчеркнул, что цены на нефть сложно прогнозировать, потому как они зависят от многих факторов. На них влияют настроения рынков, добыча. Финансист отметил, что в ближайшей перспективе может идти речь максимум о 70 долларах за баррель.

Оценки некоторых аналитиков насчет того, что стоимость Brent может резко вырасти до 100 долларов за баррель, являются очень смелыми, отметил Орлов. Он подчеркнул, что таких колебаний не будет, так как у США есть резервы, которые могут восполнить те потери Саудовской Аравии.

Ранее МИД России осудил атаку по нефтяным объектам в Саудовской Аравии. Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии повлечет негативные события для мировых энергетических рынков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

