Эксперт рассказал, как события в Саудовской Аравии отразятся на стоимости нефти

16 сентября, 20:54
16 сентября, 20:54
Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/ssuaphoto
Мировые цены на нефть выросли на торгах почти на 10 процентов. Североморская нефть марки Brent сейчас стоит около 66 долларов за баррель. Цены резко выросли после атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.
После этого Саудовская Аравия почти вдвое сократила добычу нефти. Производство сократилось на 5,7 миллиона баррелей в сутки. О том, что ждет в будущем цены на нефть, рассказал финансист Даниил Орлов, передает "Мир 24".
"Предсказывать цены на нефть – очень неблагодарное дело. Но предпосылки к росту, безусловно, есть. Потому что потеря в добыче очень серьезная. Если представить, сколько в мире стран добывают нефть, то 5 процентов от всего мирового объема – серьезная цифра, одна двадцатая часть. Потерять легко, а восстановить такой объем довольно непросто", – сказал он.
Он подчеркнул, что цены на нефть сложно прогнозировать, потому как они зависят от многих факторов. На них влияют настроения рынков, добыча. Финансист отметил, что в ближайшей перспективе может идти речь максимум о 70 долларах за баррель.
Оценки некоторых аналитиков насчет того, что стоимость Brent может резко вырасти до 100 долларов за баррель, являются очень смелыми, отметил Орлов. Он подчеркнул, что таких колебаний не будет, так как у США есть резервы, которые могут восполнить те потери Саудовской Аравии.
Ранее МИД России осудил атаку по нефтяным объектам в Саудовской Аравии. Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии повлечет негативные события для мировых энергетических рынков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: