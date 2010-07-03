США привели войска в боевую готовность

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Американские военные перешли в положение боевой готовности из-за атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии с помощью дронов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам вице-президента США Майкла Пенса, Белый дом считает, что за нападениями стоит Иран, хотя официально ответственность на себя взяли йеменские повстанцы. Иранский МИД назвал заявления Вашингтона "попыткой надавить на страну". Госсекретарь США Майкл Помпео же призвал публично ответить на "агрессивную политику Тегерана".

В ходе атак пострадал крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. В связи с этим добыча нефти сократилась вдвое, цены на сырье взлетели на максимальную за 30 лет отметку. Комментируя произошедшее, Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить российские ЗРК С-400 или С-300, чтобы "надежно защитить любые объекты инфраструктуры". МИД РФ, в свою очередь, осудил "разрушение социально-экономической инфраструктуры и любые действия, способные разбалансировать спрос и предложение на энергоносители".