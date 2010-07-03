В Совфеде оценили планы США выделить Украине более 140 млн долларов

В Пентагоне сообщили о планах американских властей дополнительно выделить Украине 141,5 миллиона долларов на программы помощи в области безопасности. Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с RT отметил, что американцы "пытаются откупиться от Украины малой ценой".
"Суммы с точки зрения военной перспективы не очень велики. Нельзя представить, что на такие средства можно радикально перевооружить армию и сделать ее реально боеспособной", – подчеркнул Морозов.
Он добавил, что в США "умеют считать деньги", так что данная ситуация ничем особым не выделяется.
Ранее СМИ писали о намерениях Дональда Трампа убедиться в том, что выделяемые Киеву финансовые средства используются с учетом интересов Вашингтона. В связи с этим глава Белого дома якобы распорядился пересмотреть военную помощь Украине. Отмечается, что пока идет обсуждение вопроса, деньги будут заморожены. Эксперты высказали мнение о том, что Трамп хотел бы избавиться от наследия Барака Обамы в этом вопросе.
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