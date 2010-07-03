Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

16 сентября, 21:52

В Совфеде оценили планы США выделить Украине более 140 млн долларов

политика за рубежом

16 сентября, 21:52

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Пентагоне сообщили о планах американских властей дополнительно выделить Украине 141,5 миллиона долларов на программы помощи в области безопасности. Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с RT отметил, что американцы "пытаются откупиться от Украины малой ценой".

"Суммы с точки зрения военной перспективы не очень велики. Нельзя представить, что на такие средства можно радикально перевооружить армию и сделать ее реально боеспособной", – подчеркнул Морозов.

Он добавил, что в США "умеют считать деньги", так что данная ситуация ничем особым не выделяется.

Ранее СМИ писали о намерениях Дональда Трампа убедиться в том, что выделяемые Киеву финансовые средства используются с учетом интересов Вашингтона. В связи с этим глава Белого дома якобы распорядился пересмотреть военную помощь Украине. Отмечается, что пока идет обсуждение вопроса, деньги будут заморожены. Эксперты высказали мнение о том, что Трамп хотел бы избавиться от наследия Барака Обамы в этом вопросе.

Читайте также

политика за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика